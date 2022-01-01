Наша рецензия

В 20-ых годах XX века в России произошло немало событий, радикально повлиявших на будущее всей страны. Одновременно с политической революцией произошел переворот и в искусстве, в частности кинематографический. Люди с минимальным количеством профессиональных инструментов умудрялись создавать, монтировать фильмы и удивлять публику. Каждый из них, основываясь на работах предшественников, вносил свои коррективы, менял темы и способы съемки. Ими постоянно выдумывалось что-то новое, еще никем не…