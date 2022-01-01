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Сила мечты Сила мечты
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L'utopie des images Сила мечты 2017 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Сила мечты»

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В 20-ых годах XX века в России произошло немало событий, радикально повлиявших на будущее всей страны. Одновременно с политической революцией произошел переворот и в искусстве, в частности кинематографический. Люди с минимальным количеством профессиональных инструментов умудрялись создавать, монтировать фильмы и удивлять публику. Каждый из них, основываясь на работах предшественников, вносил свои коррективы, менял темы и способы съемки. Ими постоянно выдумывалось что-то новое, еще никем не…

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