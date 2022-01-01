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По работе Сильвио (Альберт Бирни) обзванивает должников и напоминает им, что пора бы платить по долгам. Так как он не человек, а горилла и говорить не может, парень использует специальный прибор, посредством которого и общается с людьми по телефону. Конечно, далеко не каждый серьезно отнесется к такому звонку. Один из должников и вовсе отказался общаться с Сильвио и повесил трубку, пробормотав, что с компьютером он разговаривать не собирается. Вскоре Сильвио переводят – он теперь вынужден…