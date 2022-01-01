Заваруха, 2017

События разворачиваются в нескольких городах, где живут друзья, которых раскидала судьба. У каждого из молодых людей своя личная жизнь с маленькими радостями и досадными разочарованиями, они здоровы, полны сил и энергии. В определенный момент у всех героев начинается черная полоса тотального невезения. Проблемы растут, как снежный ком. Анатолий разбил дорогой автомобиль, который ему не принадлежит. Теперь он должен найти солидную сумму денег. Финансовые проблемы коснулись и Макса, который по глупости проиграл в карты целое состояние. Двое оставшихся друзей поспешили на помощь товарищам, но сами угодили в весьма неприятную ситуацию, из которой так сложно найти выход. Выдержать все жестокие удары судьбы можно лишь стоя плечом к плечу. Парни должны сообща разработать план, чтобы выбраться из этого болота проблем.