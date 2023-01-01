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Две стрелы. Детектив каменного века
Киноафиша Фильмы Две стрелы. Детектив каменного века Две стрелы. Детектив каменного века, 1989: актеры и роли
Две стрелы. Детектив каменного века 1989 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Две стрелы. Детектив каменного века, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алла Сурикова Алла Сурикова
В ролях
Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Александр Кузнецов Александр Кузнецов Николай Караченцов Николай Караченцов Nikolai Karachentsov Леонид Ярмольник Леонид Ярмольник Leonid Yarmolnik Наталья Гундарева Наталья Гундарева Natalya Gundareva Сергей Шакуров Сергей Шакуров Нина Маслова Нина Маслова Nina Maslova
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