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Супергерои-философы попадают во всевозможные передряги, воюют с обществом, друг с другом, а порой даже сами с собой. Впрочем, здесь это вполне нормально: «Тетраграмматон» - это фантастический комикс про путешествия по дебрям разума, философским учениям и закоулкам человеческой души. Восемь эпизодов фильма представляют собой аккуратный и зрелищный срез философских убеждений XX века. - Я был очень свободен, когда делал этот фильм, - прокомментировал Клим Козинский свое творение, -…