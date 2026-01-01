Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Шаг

Шаг

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Наши дни, время криминала и жестких разборок давно прошло, вопросы решаются словестно, либо финансовым способом. В одном из заведений города Астаны, произошел несчастный случай, в котором один из главных героев фильма Рапира( Ратмир Дузенов), по вздорил с племянником" влиятельного бизнесмена" , после чего Мирон( Владимир Миронов ) предлагает уехать из города к их старому знакомому, уйти у ребят удается, но как повернется судьба... Это мы узнаем позже...

Шаг - трейлер
Шаг  трейлер
Страна Казахстан
Год выпуска 2017
Режиссер
Юлиан Савицкий
В ролях
Владимир Миронов
Ратмир Дузенов
Константин Ильин
Ренат Сайфутдинов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Шаг - трейлер
Шаг Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше