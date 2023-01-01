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Киноафиша Фильмы 6 дней 6 дней, 2017: актеры и роли
6 Days 6 дней 2017 / Великобритания / Новая Зеландия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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6 дней, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тоа Фрейзер Тоа Фрейзер Toa Fraser
В ролях
Эбби Корниш Эбби Корниш Abbie Cornish Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Джейми Белл Джейми Белл Jamie Bell Иман Эллиотт Иман Эллиотт Emun Elliott Мартин Шоу Martin Shaw Тим Пиготт-Смит Тим Пиготт-Смит Tim Pigott-Smith Ронан Вайберт Ronan Vibert Джаред Тернер Jared Turner
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Переводчик
Переводчик
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