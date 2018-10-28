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Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
Киноафиша Фильмы Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика Отзывы о фильме «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика 2018 / Россия
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12 голосов
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Отзывы о фильме «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

На криминального авторитета по кличке Антиквар объявлена охота со стороны иностранных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана принимает решение найти двойника для своего шефа и публично подставить его под удар. Выбор падает на молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику, многодетному отцу, вынужденному подрабатывать  проведением праздников на теплоходах, делается предложение сняться в голливудском блокбастере. Казалось, все идет по намеченному плану. Но неудержимая энергия Везунчика и…

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r-teatr 28 октября 2018, 11:36
Давно ждали этот фильм. Пошли всей семьёй. 7 человек. Не скрою пригласил на премьеру участник съёмочной группы. Но я не киношница. Просто всей семьёй любим кино. Смотрим все мультики. И комедии очень любим. Вторые Бобровы разочаровали. Сюда шли тоже с опаской. Оказалось - фильм просто бомба. Реально очень смешная комедия. Моим детям старшему 19 младшей 7. Все в полном восторге. Лично поздравили режиссёра. Похоже он сам не ожидал такого успеха. Музыка шикарная. Всё динамично. Большое количество шуток. И текстовых и просто по актёрской игре. Всем советую. Повторюсь: смотрим почти всё что выходи из российских комедий. Из последнего зацепила только "Я худею". (Больше мне чем мужу). Мульты зарубежные всегда в точку. С фильмам, как повезёт. Тут реально повезло. Не зря героя зовут Везунчик. Если рядом с вами идёт этот фильм обязательно сходите. Получите море положительных эмоций.
28 октября 2018, 11:36 Ответить
Lena Scherbakova 3 ноября 2018, 20:13
Оценка
За всю мою жизнь хуже фильма не видела, вообще не поняли о чем вообще фильм☹️
3 ноября 2018, 20:13 Ответить
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