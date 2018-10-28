Наша рецензия

На криминального авторитета по кличке Антиквар объявлена охота со стороны иностранных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана принимает решение найти двойника для своего шефа и публично подставить его под удар. Выбор падает на молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику, многодетному отцу, вынужденному подрабатывать проведением праздников на теплоходах, делается предложение сняться в голливудском блокбастере. Казалось, все идет по намеченному плану. Но неудержимая энергия Везунчика и…