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Невидимка Невидимка
Киноафиша Фильмы Невидимка Отзывы о фильме «Невидимка»
In Darkness Невидимка 2017 / США
6.3 Оцените
14 голосов
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Отзывы о фильме «Невидимка»

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Слепая девушка София (Натали Дормер) живёт в одиночестве, играет на пианино в оркестре и немного общается с Вероникой (Эмили Ратаковски), живущей по соседству. В один вечер София становится свидетелем шумной сцены между соседкой и каким-то мужчиной. В тот же вечер Вероника выбрасывается из окна. Тот факт, что девушка была дочерью международного преступника, привлекает внимание полиции. А её непродолжительная встреча с Софией в лифте затягивает последнюю в водоворот криминала и почти шпионских…

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