Наша рецензия

Слепая девушка София (Натали Дормер) живёт в одиночестве, играет на пианино в оркестре и немного общается с Вероникой (Эмили Ратаковски), живущей по соседству. В один вечер София становится свидетелем шумной сцены между соседкой и каким-то мужчиной. В тот же вечер Вероника выбрасывается из окна. Тот факт, что девушка была дочерью международного преступника, привлекает внимание полиции. А её непродолжительная встреча с Софией в лифте затягивает последнюю в водоворот криминала и почти шпионских…