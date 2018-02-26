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TheatreHD: Тоска
Отзывы о фильме «TheatreHD: Тоска»
Metropolitan Opera: Tosca
TheatreHD: Тоска
2018
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Карина Агамян (Товмасян)
26 февраля 2018, 14:14
посмотрели "Тоску" - это головокружительное удовольствие !!! Прекрасное исполнение, еще более прекрасные декорации !!! Чудесная постановка !!! Очень понравились заполненные антракты беседой и интервью с исполнителями главных ролей - эти 20 минут перерыва пролетают незаметно !!! Очень хотелось бы посмотреть - послушать и остальные постановки ! февраль 2018г. г. Ростов-Дон.
26 февраля 2018, 14:14
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