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TheatreHD: Тоска
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Metropolitan Opera: Tosca TheatreHD: Тоска 2018
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Отзывы о фильме «TheatreHD: Тоска»

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Карина Агамян (Товмасян) 26 февраля 2018, 14:14
посмотрели "Тоску" - это головокружительное удовольствие !!! Прекрасное исполнение, еще более прекрасные декорации !!! Чудесная постановка !!! Очень понравились заполненные антракты беседой и интервью с исполнителями главных ролей - эти 20 минут перерыва пролетают незаметно !!! Очень хотелось бы посмотреть - послушать и остальные постановки ! февраль 2018г. г. Ростов-Дон.
26 февраля 2018, 14:14 Ответить
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