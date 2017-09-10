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Black Sabbath the End of the End
Black Sabbath the End of the End
Black Sabbath the End of the End, 2017
2017 / США
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Концерт BLACK SABBATH: The End Of The End
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Жанр:
мюзикл
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7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2017
Премьера в мире
10 сентября 2017
Возраст
16+
Прокатчик
НеваФильм Emotion
Режиссер
Дик Карратерс
В ролях
Оззи Озборн
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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