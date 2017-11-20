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В большом доме на отшибе живут трое подростков и малыш. Они ведут тихий образ жизни, стараясь лишний раз не выходить в большой мир. У них давно все просчитано и распределено, вот только призрак на чердаке иногда пугает их по вечерам. Поэтому по всему по всему дому у них завешаны зеркала, чтобы не видеть того, что происходит у тебя за спиной. Ребятам предстоит столкнуться с призраками прошлого, чтобы рассчитаться с теми, кто в настоящем обещает раскрыть их тайну местным жителям. Им придется…