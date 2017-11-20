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Обитель теней Обитель теней
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Marrowbone Обитель теней 2017 / Испания
6.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Обитель теней»

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Наша рецензия

В большом доме на отшибе живут трое подростков и малыш. Они ведут тихий образ жизни, стараясь лишний раз не выходить в большой мир. У них давно все просчитано и распределено, вот только призрак на чердаке иногда пугает их по вечерам. Поэтому по всему по всему дому у них завешаны зеркала, чтобы не видеть того, что происходит у тебя за спиной. Ребятам предстоит столкнуться с призраками прошлого, чтобы рассчитаться с теми, кто в настоящем обещает раскрыть их тайну местным жителям. Им придется…

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Ольга Яшкирева 20 ноября 2017, 19:14
Оценка
Это шикарный фильм для любителей качественных триллеров!
Актёрский состав практически золотой - все ребята начинающие, но уже прославились как в авторском так и в высокобюджетном кино.
Сценарист не подкачал - если вы поклонник творчества начинающего Гильермо дель Торо, особенно поклонник ленты "Приют", то вам точно стоит увидеть этот фильм! В "Приюте" Серхио Х. Санчес выступил сценаристом, и, именно благодаря нему этот фильм получился целостным и завершённым. Так вот дель Торро уже давно почует на голливудских лаврах славы, его почерк смазан мишурой спецэффектов и попкорна, - а Серхио в это время работает со своим любимым жанром во всю мощь. В "Обители теней" (оригинальное название "Marrowbone", кстати, лучше обрисовывает происходящее) сценарист выступил также и режиссёром, и теперь его любимые действующие лица предстали во всей красе. Это, снова, старый большой и неисследованный дом, добрый помощник и неповторимая атмосферность места действия и сюжета. А дальше не хочется спойлерить, но, можно сказать, поворотами событий режиссёр порадует искушенного зрителя и вряд ли можно ожидать такой концовки.
Сюжет прописан красиво, детально, каждая вещь в фильме дышит. Почти ни к чему не придраться в плане логики или мотиваций персонажей, нет этого противного чувства, когда при просмотре фильма думаешь, что герои неимоверные кретины. Действие настолько глубоко втягивает зрителя, что происходящему на экране веришь безоговорочно, а главное смотришь с замиранием сердца и всё время вжимаясь в кресло.
Наивысшее мастерство напугать зрителя не ужасными монстрами, а фактами, музыкой, напряжением (тут вспоминается Хичкок и последний фильм похожий по накалу - "Сплит").
Кстати, о "Сплите" - хороший продюсер зрит в корень и не стал далеко ходить за идеальной актрисой. Аня Тейлор-Джой - невероятный талант! Только она умеет так красиво плакать! Снова ей приходится вступить в борьбу со злом и выстоять.
Джордж МакКэй - он неподрожаемо играет интровертов-романтиков. Предполагаю, что его могли отобрать за роль в фильме "Как я люблю". В ленте "Marrowbone" его преследуют вновь отшельничество и горе.
Миа Гот - модель, по совместительству актриса. Идеально подходит на роль забитой девушки с то ли английскими, то ли ирландскими корнями.
Отдельно хочется выделить музыкальное оформление фильма и видеоряд.
Всё это в купе даёт неповторимые ощущения, фильму смело можно ставить 10 из 10. Вдвойне жаль, что старт проката отмечен холодным приёмом публики и критиков.
20 ноября 2017, 19:14 Ответить
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