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Последний взмах флага Последний взмах флага
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Last Flag Flying Последний взмах флага 2017 / США
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Отзывы о фильме «Последний взмах флага»

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Немолодой бывший морской пехотинец Сэл (Брайан Крэнстон) держит собственный бар, любит и сам выпить, да и вообще живёт довольно бесцельно. Но однажды к нему заглядывает старый друг-сослуживец Ларри (Стив Карелл). Вместе они отправляются к третьему приятелю молодости, нашедшему своё место в служении богу (Лоуренс Фишборн). И тут выясняется, что Ларри собрал их для поддержки — его сын погиб, когда служил в Багдаде, и он направляется на похороны. Но в итоге друзья решают забрать гроб и…

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