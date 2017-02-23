Нулевая Мировая, 2016

Войну 1853-1856 годов часто называют Крымской. Но битва за Крым была только эпизодом огромной войны. Противостояние Российской империи с объединенными силами союзников — Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства — затронуло огромную территорию: от Балтийского моря до Тихого океана. Фактически это была война за мировое господство — мировая война. Каковы были явные и скрытые причины развернувшегося в середине XIX века противоборства великих держав? С чего все началось и какое место в итоге занимала Российская империя на мировой политической арене, рассказывается в новом документально-игровом фильме «Нулевая Мировая».



Первая серия. Затяжной спор о конфессиональной принадлежности палестинских святынь привел к тому, что осенью 1853 года Турция объявила России войну. После Синопского сражения, в котором адмирал Нахимов одержал блистательную победу над турецким флотом, в войну вступили великие европейские державы — Англия и Франция. Россия оказалась в политической изоляции. Началась схватка за мировое господство — Нулевая мировая.