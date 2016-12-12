Однажды не стало электричества, 2017

Фильм, на первый взгляд, встаёт в ряд многочисленных фильмов-апокалипсисов. Всё начинается очень страшно: в мире произошло отключение электричества. Приборы и оборудование больше не работают, столица Японии в руинах, жизнь человечества кардинально изменилась. Глава семьи Фумие Кохината решает, что всей семье пора бежать из Токио в родную Кагосиму. Вот тут-то и начинается проявление неординарного дара режиссёра Синобу Ягути, известного в Японии создателя великолепных комедий, – выживание семьи показано с невероятным юмором. Ягути смеётся не над своими героями – к ним он, как и зритель, проникается любовью и сочувствием. Режиссёр высмеивает абсурдность городской цивилизации и критикует неприспособленность к жизни современных людей.