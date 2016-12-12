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Однажды не стало электричества
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Sabaibaru famirî

Однажды не стало электричества, 2017

2017 / Япония
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Фильм, на первый взгляд, встаёт в ряд многочисленных фильмов-апокалипсисов. Всё начинается очень страшно: в мире произошло отключение электричества. Приборы и оборудование больше не работают, столица Японии в руинах, жизнь человечества кардинально изменилась. Глава семьи Фумие Кохината решает, что всей семье пора бежать из Токио в родную Кагосиму. Вот тут-то и начинается проявление неординарного дара режиссёра Синобу Ягути, известного в Японии создателя великолепных комедий, – выживание семьи показано с невероятным юмором. Ягути смеётся не над своими героями – к ним он, как и зритель, проникается любовью и сочувствием. Режиссёр высмеивает абсурдность городской цивилизации и критикует неприспособленность к жизни современных людей.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 июня 2017
Премьера в мире 12 декабря 2016
Возраст 18+
Режиссер
Синобу Ягути
В ролях
Вакана Аои
Масаси Арифуку
Фумие Кохината
Фумие Кохината
Юки Идзумисава
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Однажды не стало электричества 2 постера
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29 августа 2017 19:23
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