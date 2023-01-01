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Старик
Киноафиша Фильмы Старик Старик, 2012: актеры и роли
Shal Старик 2012 / Казахстан
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Старик, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ермек Турсунов Ermek Tursunov
В ролях
Ерболат Тогузаков Орынбек Молдахан Orynbek Moldakhan Исбек Абильмажинов Isbek Abilmazhinov
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