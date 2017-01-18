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Сквозь стекло
Киноафиша Фильмы Сквозь стекло
Pela Janela

Сквозь стекло, 2017

2017 / Бразилия / Аргентина
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 18 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Кэролайн Леоне
В ролях
Кака Амарал
Магали Бифф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сквозь стекло 2 постера
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