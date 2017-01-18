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Сквозь стекло
Pela Janela
Сквозь стекло, 2017
2017 / Бразилия / Аргентина
6.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
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6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
18 января 2017
Возраст
18+
Режиссер
Кэролайн Леоне
В ролях
Кака Амарал
Магали Бифф
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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