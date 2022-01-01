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На луне, в городе Аттилане, скрытом от посторонних глаз невидимым щитом, обитает раса сверхлюдей. У каждого из них есть потенциал к необычным способностям, но активируются они только с помощью специального вещества — терригена. Тех, кто попадёт под его воздействие, выбирают случайным образом, причём предсказать, какую именно сверхспособность он даст, невозможно. Сюжет рассказывает о королевской семье сверхлюдей, возглавляющей Аттилан. Король Чёрный Гром обладает голосом разрушительной…