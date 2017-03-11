Внутренняя работа, 2017

Город Фолсом, штат Калифорния, тюремная камера. Именно здесь разворачивается основное действие документального фильма «Внутренняя работа» (победителя SXSW и обладателя специального приза кинофестиваля в Шеффилде), который по силе воздействия не уступает лучшим психологическим триллерам с катарсическим эффектом. В этих четырех стенах на протяжении четырех дней проходит групповая терапия с участием заключенных, отбывающих срок за насильственные преступления, и нескольких людей извне: бармена, музейного сотрудника и помощника учителя, ищущих новых впечатлений. Мускулистые, татуированные мужчины говорят о своей фрустрации, выталкивая из себя накопленные страхи, гнев, скорбь, детские обиды и комплексы. Робкие признания быстро сменяются отчаянными, почти звериными криками и нескрываемыми слезами, а камера фиксирует все это — иногда на расстоянии, иногда приближаясь вплотную. Сквозь утрированную маскулинность проступает уязвимость, сквозь броню тестостерона — человеческая хрупкость. И удивительно, что именно заключенные, многие из которых провели значительную часть жизни взаперти, оказываются лучшими психологами и психотерапевтами, помогая людям со стороны проделать внутреннюю работу, чтобы понять, что такое свобода — внутри себя. Когда мальчики плачут — это не стыдно, это нормально, даже если эти мальчики большие и сильные.