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Дина
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Dina

Дина, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
14 голосов
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О фильме

Документальная романтическая комедия о любовной истории двух людей с синдромом Аспергера. Сорокавосьмилетняя Дина и ее друг Скотт планируют пожениться. Чтобы проверить свои чувства, они решают съехаться. Подсчет семейного бюджета, ужины, просмотр фильмов — совместный быт приносит им радость, чего не скажешь о сексе. Его у пары нет. Скотт лишь внешне взрослый мужчина. В душе он совсем еще ребенок, для которого необходимость интимных отношений весьма сомнительна. Для Дины же, чей личный жизненный опыт усилен просмотром «Секса в большом городе», — это неотделимая часть отношений. Иногда неловко, но чаще нежно и чутко пара ищет пути, чтобы спасти свою любовь от недопонимания и объяснить друг другу свои желания. Обладатель гран-при фестиваля «Сандэнс», фильм продолжает тему о людях с особенностями, заявленную в прошлом году Центром документального кино и начатую фильмом «Анимированная жизнь» (призером прошлогоднего «Сандэнса» и номинантом на премию «Оскар»). «Дина» — это невероятно очаровательный, местами серьезный, местами шутливый фильм с тщательно выверенными мизансценами. Иногда кажется, будто бы он снят Ульрихом Зайдлем, но — с любовью к людям.

6.8 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 16+
Режиссер
Антонио Сантини
В ролях
Антонио Сантини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дина 1 постер
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