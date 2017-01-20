Дина, 2017

Документальная романтическая комедия о любовной истории двух людей с синдромом Аспергера. Сорокавосьмилетняя Дина и ее друг Скотт планируют пожениться. Чтобы проверить свои чувства, они решают съехаться. Подсчет семейного бюджета, ужины, просмотр фильмов — совместный быт приносит им радость, чего не скажешь о сексе. Его у пары нет. Скотт лишь внешне взрослый мужчина. В душе он совсем еще ребенок, для которого необходимость интимных отношений весьма сомнительна. Для Дины же, чей личный жизненный опыт усилен просмотром «Секса в большом городе», — это неотделимая часть отношений. Иногда неловко, но чаще нежно и чутко пара ищет пути, чтобы спасти свою любовь от недопонимания и объяснить друг другу свои желания. Обладатель гран-при фестиваля «Сандэнс», фильм продолжает тему о людях с особенностями, заявленную в прошлом году Центром документального кино и начатую фильмом «Анимированная жизнь» (призером прошлогоднего «Сандэнса» и номинантом на премию «Оскар»). «Дина» — это невероятно очаровательный, местами серьезный, местами шутливый фильм с тщательно выверенными мизансценами. Иногда кажется, будто бы он снят Ульрихом Зайдлем, но — с любовью к людям.