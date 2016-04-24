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Маурицио Каттелан: Ушел, скоро буду
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Maurizio Cattelan: Be Right Back

Маурицио Каттелан: Ушел, скоро буду, 2016

2016 / США
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10 голосов
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О фильме

Документалист и репортер из горячих точек Маура Аксельрод после съемок военных споров решила обратиться к спорам в современном искусстве. Ее фильм «Маурицио Каттелан: Скоро буду», чья премьера состоялась на кинофестивале Трайбека, рассказывает историю итальянского художника, не раз потрясавшего арт-мир, и раскрывает детали подготовки масштабной скандальной выставки Каттелана в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Кураторы, коллекционеры, экс-подруги пытаются приблизить зрителей к загадке Каттелана — эпатажного наследника Дюшана, заставившего Гитлера молиться на коленях, а Папу Римского — упасть вместе с метеоритом; одного из самых дорогих современных художников, пранкстера, на заре своей карьеры во время открытия первой персональной выставки закрывшего галерею и оставившего записку: «Ушел, скоро буду».

7.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Маура Аксельрод
В ролях
Маура Аксельрод
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маурицио Каттелан: Ушел, скоро буду 2 постера
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