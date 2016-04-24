Маурицио Каттелан: Ушел, скоро буду, 2016

Документалист и репортер из горячих точек Маура Аксельрод после съемок военных споров решила обратиться к спорам в современном искусстве. Ее фильм «Маурицио Каттелан: Скоро буду», чья премьера состоялась на кинофестивале Трайбека, рассказывает историю итальянского художника, не раз потрясавшего арт-мир, и раскрывает детали подготовки масштабной скандальной выставки Каттелана в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Кураторы, коллекционеры, экс-подруги пытаются приблизить зрителей к загадке Каттелана — эпатажного наследника Дюшана, заставившего Гитлера молиться на коленях, а Папу Римского — упасть вместе с метеоритом; одного из самых дорогих современных художников, пранкстера, на заре своей карьеры во время открытия первой персональной выставки закрывшего галерею и оставившего записку: «Ушел, скоро буду».