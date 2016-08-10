Крысы, 2016

Ученые ставят на них эксперименты, отмечая удивительное сходство с людьми, а жители, увидев их вблизи своих домов, визжат от отвращения. От них постоянно хотят избавить города, выдумывая очередные ловушки, но они адаптируются к новым условиям и плодятся. Для своего этнографического хоррора журналист, фотограф и фильммейкер Тео Энтони выбрал маргиналов городской фауны — крыс, чтобы на примере истории борьбы с грызунами рассказать об экономической и расовой сегрегации в его родном городе Балтиморе. «У нас никогда не было крысиной проблемы. Всегда была только человеческая», — резюмирует один из героев фильма, и архивные кадры с результатами научных исследований подтверждают его слова. Совмещая методы великих документалистов Вернера Херцога, Криса Маркера и Ульриха Зайдля со стилистикой компьютерных игр, Тео Энтони создает запоминающееся визуальное стихотворение о социальной иерархии, выступая на стороне гонимых.