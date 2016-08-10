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Крысы
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Rat Film

Крысы, 2016

2016 / Швейцария
6.7 Оцените
13 голосов
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О фильме

Ученые ставят на них эксперименты, отмечая удивительное сходство с людьми, а жители, увидев их вблизи своих домов, визжат от отвращения. От них постоянно хотят избавить города, выдумывая очередные ловушки, но они адаптируются к новым условиям и плодятся. Для своего этнографического хоррора журналист, фотограф и фильммейкер Тео Энтони выбрал маргиналов городской фауны — крыс, чтобы на примере истории борьбы с грызунами рассказать об экономической и расовой сегрегации в его родном городе Балтиморе. «У нас никогда не было крысиной проблемы. Всегда была только человеческая», — резюмирует один из героев фильма, и архивные кадры с результатами научных исследований подтверждают его слова. Совмещая методы великих документалистов Вернера Херцога, Криса Маркера и Ульриха Зайдля со стилистикой компьютерных игр, Тео Энтони создает запоминающееся визуальное стихотворение о социальной иерархии, выступая на стороне гонимых.

6.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 10 августа 2016
Возраст 16+
Режиссер
Тео Энтони
В ролях
Тео Энтони
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крысы 1 постер
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