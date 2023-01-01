Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проект «Чистая Индия». История любви Проект «Чистая Индия». История любви
Киноафиша Фильмы Проект «Чистая Индия». История любви Проект «Чистая Индия». История любви, 2017: актеры и роли
Toilet — Ek Prem Katha Проект «Чистая Индия». История любви 2017 / Индия
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Проект «Чистая Индия». История любви, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шри Нарайан Сингх Shree Narayan Singh
В ролях
Акшай Кумар Акшай Кумар Akshay Kumar Анупам Кхер Анупам Кхер Anupam Kher Бхуми Педнекар Bhumi Pednekar Сана Кхан Sana Khan Дивиенду Шарма Мукеш Бхатт Судхир Пандей Sudhir Pandey
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Лиза
Лиза
2022, Россия, драма
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши