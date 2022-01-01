Наша рецензия

Жизнь успешной студентки Оксфорда Стефани Патрик рушится за считанные минуты. Все ее близкие родственники погибают в авиакатастрофе. Она не может найти силы, чтобы справиться с гнетущей пустотой и растущим чувством вины. За 3 года Стефани опускается до самых грязных подвалов Лондона, стирая за собой любые намеки на успешное будущее. Теперь ее будни состоят из дешевых наркотиков, помогающих на время заглушить боль, и проституции. Саморазрушение прерывает журналист, уверенный, что причиной…