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Детки напрокат Детки напрокат
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Детки напрокат 2017 / Россия
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Детки напрокат»

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Папа Максима сам себе блогер, интернет канал занимает в его жизни больше места, чем собственный ребенок. Мама Венеры постоянно работает, а девочка мечтает найти отца, который постоянно в разъездах. Их пути сойдутся в кабинете у психолога, а закончится знакомство  совершенно странным образом - им предложат поменяться детьми и, возможно, это поможет взрослым и детям лучше понять друг друга. Детское кино – редчайший жанр у нас в стране, ведь можно по пальцам одной руки пересчитать…

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