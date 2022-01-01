Наша рецензия

Папа Максима сам себе блогер, интернет канал занимает в его жизни больше места, чем собственный ребенок. Мама Венеры постоянно работает, а девочка мечтает найти отца, который постоянно в разъездах. Их пути сойдутся в кабинете у психолога, а закончится знакомство совершенно странным образом - им предложат поменяться детьми и, возможно, это поможет взрослым и детям лучше понять друг друга. Детское кино – редчайший жанр у нас в стране, ведь можно по пальцам одной руки пересчитать…