Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой любимый призрак"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пригни голову
Пригни голову, 1972: актеры и роли
Giù la testa
Пригни голову
1972 / Италия / США
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Саундтреки
Постеры
Пригни голову, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Серджио Леоне
В ролях
Джеймс Коберн
James Coburn
Род Стайгер
Rod Steiger
Ромоло Валли
Romolo Valli
Антуан Сент-Джон
Antoine Saint-John
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Написать отзыв
2021, США, ужасы
Один настоящий день
Написать отзыв
2022, Россия, триллер, криминал
Ведьма: Реинкарнация
Рецензия
Написать отзыв
2022, Мексика, ужасы
Лиза
Написать отзыв
2022, Россия, драма
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии