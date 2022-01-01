Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Следующая остановка - Северный полюс
Следующая остановка — Северный полюс

Следующая остановка - Северный полюс, 2017

2017 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм-путешествие об испытаниях уникального уральского вездехода «Бурлак» в Карском море перед экспедицией на Северный Полюс. Уже много лет создатель вездехода и участник испытаний екатеринбургский конструктор Алексей Макаров собирает необычные внедорожники по схеме 6х6. При этом использует шины сверхнизкого давления. За последние годы Макаров и его команда - екатеринбуржцы Сергей Берент и Александр Мяконьких, курганец Максим Белоногов - проехали весь Урал до Карского моря. Путешественники рассказывают, как преодолели более 3000 км через снега и льды на машинах, созданных своими руками. Екатеринбург - Ивдель - гора Народная - Инта - Воркута - Байдарацкая губа в Карском море - Лабытнанги - Салехард - Ивдель. Таков маршрут испытаний на пути к заветной цели - достичь Северного полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов питания, и вернуться на материк Евразия своим ходом.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Камерзанов
В ролях
Алексей Камерзанов
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши