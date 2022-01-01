Следующая остановка - Северный полюс, 2017

Фильм-путешествие об испытаниях уникального уральского вездехода «Бурлак» в Карском море перед экспедицией на Северный Полюс. Уже много лет создатель вездехода и участник испытаний екатеринбургский конструктор Алексей Макаров собирает необычные внедорожники по схеме 6х6. При этом использует шины сверхнизкого давления. За последние годы Макаров и его команда - екатеринбуржцы Сергей Берент и Александр Мяконьких, курганец Максим Белоногов - проехали весь Урал до Карского моря. Путешественники рассказывают, как преодолели более 3000 км через снега и льды на машинах, созданных своими руками. Екатеринбург - Ивдель - гора Народная - Инта - Воркута - Байдарацкая губа в Карском море - Лабытнанги - Салехард - Ивдель. Таков маршрут испытаний на пути к заветной цели - достичь Северного полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов питания, и вернуться на материк Евразия своим ходом.