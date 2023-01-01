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Сталинград Сталинград
Киноафиша Фильмы Сталинград Сталинград, 1989: актеры и роли
Сталинград 1989 / СССР / США / Чехословакия / ГДР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Сталинград, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Озеров Юрий Озеров
В ролях
Пауэрс Бут Powers Boothe Любомирас Лауцявичюс Любомирас Лауцявичюс Liubomiras Laucevicius Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Михаил Ульянов Михаил Ульянов Mikhail Ulyanov Арчил Гомиашвили Арчил Гомиашвили Archil Gomiashvili
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