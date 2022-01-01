Наша рецензия

Тяжелое детство Клэр возвращается к ней, когда молодая женщина вновь оказывается в родительском доме. Ее муж Аарон уверен, что начинается новая страница их совместной жизни, в которой он – удачливый и богатый бизнесмен, а его жена – счастливая мать, радость материнства для которой стало лучшим лекарством от тяжелой депрессии после рождения мертвого ребенка. Но не все получается так, как хотелось бы. Прежде чем жить счастливо, Клэр необходимо встретиться лицом к лицу со своими…