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Гениальный учёный Гордон Данн (Мартин Донован) создаёт уникальный аппарат, с помощью которого можно извлекать из памяти человека воспоминания даже многолетней давности и записывать их на носитель. При помощи этого прибора он хочет помогать людям заново переживать события прошлого, что поможет лечить многие психологические заболевания. Но буквально за день до презентации он умирает при загадочных обстоятельствах в собственном кабинете. Главный герой (Питер Динклэйдж), ставший свидетелем…