Легенда о Прюит-Айгоу, 2011

Фильм рассказывает о социальном жилом комплексе в Сент-Луисе, который в 1954 году стал домом для тысяч нуждающихся. Меньше чем за двадцать лет он превратился в руины и был взорван. Можно ли было этого избежать? Судьба квартала Прюит-Игоу в Сент-Луисе стала символом краха социальной утопии «бесплатное жилье для всех». Всего за несколько лет 33 новеньких 11-этажки превратились в опасные для жизни трущобы. День взрыва квартала в 1972 году теоретик постмодернизма Чарльз Дженкс назвал «днем смерти модернистской архитектуры». Так кто же виноват в том, что утопия превратилась в кошмар? Просчеты и иллюзии модернистских архитекторов, ошибки политиков или варварство жителей? Режиссер Чед Фридрихс избегает упрощенных ответов на эти вопросы. Ведь для многих малообеспеченных людей Прюит-Айгоу стал первым собственным домом, совсем как хрущевские пятиэтажки для нового советского поколения.