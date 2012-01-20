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Легенда о Прюит-Айгоу
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The Pruitt-Igoe Myth

Легенда о Прюит-Айгоу, 2011

2011 / США
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11 голосов
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О фильме

Фильм рассказывает о социальном жилом комплексе в Сент-Луисе, который в 1954 году стал домом для тысяч нуждающихся. Меньше чем за двадцать лет он превратился в руины и был взорван. Можно ли было этого избежать? Судьба квартала Прюит-Игоу в Сент-Луисе стала символом краха социальной утопии «бесплатное жилье для всех». Всего за несколько лет 33 новеньких 11-этажки превратились в опасные для жизни трущобы. День взрыва квартала в 1972 году теоретик постмодернизма Чарльз Дженкс назвал «днем смерти модернистской архитектуры». Так кто же виноват в том, что утопия превратилась в кошмар? Просчеты и иллюзии модернистских архитекторов, ошибки политиков или варварство жителей? Режиссер Чед Фридрихс избегает упрощенных ответов на эти вопросы. Ведь для многих малообеспеченных людей Прюит-Айгоу стал первым собственным домом, совсем как хрущевские пятиэтажки для нового советского поколения.

7.5 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 18 сентября 2012
Премьера в мире 20 января 2012
Возраст 12+
Режиссер
Чед Фрейдрикс
В ролях
Чед Фрейдрикс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Легенда о Прюит-Айгоу 1 постер
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