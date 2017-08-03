Китайские жизни Ули Зигга, 2016

Специальное событие программы Garage Screen и Фестиваля фильмов об искусстве PERFORM — российская премьера документальной ленты Михаэля Шиндхельма «Китайские жизни Ули Зигга» и встреча с ее главным героем Ули Зиггом, всемирно известным коллекционером современного китайского искусства. В середине 1990-х швейцарский предприниматель и дипломат Ули Зигг, на тот момент занимавший пост посла Швейцарии в Китае, начал собирать коллекцию современного китайского искусства, которое только начинало обретать известность. Поставив перед собой амбициозную задачу — охватить максимально широкий круг художников, за полтора десятилетия он приобрел около 2200 произведений 350 авторов, что сделало его собрание крупнейшей частной коллекцией китайского искусства в мире. В 2012 году Зигг передал большую часть принадлежавших ему работ общей стоимостью 163 млн долларов в фонд строящегося музея M+ в Гонконге, открытие которого запланировано на 2019 год. Фильм «Китайские жизни Ули Зигга» рассказывает о жизни коллекционера и его дружбе с такими художниками, как Ай Вэйвэй, Цзэн Фаньчжи и Фань Лицзюнь. После показа состоится сессия вопросов и ответов с Ули Зиггом. При поддержке Посольства Швейцарии в Москве.