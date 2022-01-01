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За сигаретой с Алвару Сизой
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Having a Cigarette with Álvaro Siza

За сигаретой с Алвару Сизой, 2016

2016 / Германия
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Фильм — беседа с лауреатом Притцкеровской премии Алвару Сизой об архитектуре, социализме и табаке. Шотландский режиссер Иэн Дилти рисует портрет одного из ведущих мировых архитекторов — португальского мастера Алвару Сизы. Сочетая в своих проектах смелость и бескомпромиссность модернизма с уважением к национальным особенностям и окружающей среде, архитектор создает поистине уникальные здания. Фильм — вдумчивый и искренний монолог выдающегося творца современности, лауреата Притцкеровской премии (1992), обладателя «Золотого льва» за вклад в архитектуру 13-й Архитектурной биеннале в Венеции (2012).

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Иэн Дилти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма За сигаретой с Алвару Сизой 1 постер
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