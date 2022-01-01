За сигаретой с Алвару Сизой, 2016

Фильм — беседа с лауреатом Притцкеровской премии Алвару Сизой об архитектуре, социализме и табаке. Шотландский режиссер Иэн Дилти рисует портрет одного из ведущих мировых архитекторов — португальского мастера Алвару Сизы. Сочетая в своих проектах смелость и бескомпромиссность модернизма с уважением к национальным особенностям и окружающей среде, архитектор создает поистине уникальные здания. Фильм — вдумчивый и искренний монолог выдающегося творца современности, лауреата Притцкеровской премии (1992), обладателя «Золотого льва» за вклад в архитектуру 13-й Архитектурной биеннале в Венеции (2012).