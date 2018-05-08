Наша рецензия

Томас Брэдли (Винс Вон) когда-то хотел завязать с незаконной деятельностью. Он честно работал, ходил в спортзал и полностью отказался от пагубных пристрастий. Но увольнение и размолвки с женой заставили его вернуться в преступный бизнес — он снова взялся перевозить наркотики. Его дела шли в гору, жена ждала ребёнка, но одно неудачное дело разрушило всё. Томас попадает в тюрьму, а один из бывших партнёров похищает его жену. Угрожая искалечить её нерождённого ребёнка, Томаса заставляют…