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Драка в блоке 99 Драка в блоке 99
Киноафиша Фильмы Драка в блоке 99 Отзывы о фильме «Драка в блоке 99»
Brawl in Cell Block 99 Драка в блоке 99 2017 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Драка в блоке 99»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Томас Брэдли (Винс Вон) когда-то хотел завязать с незаконной деятельностью. Он честно работал, ходил в спортзал и полностью отказался от пагубных пристрастий. Но увольнение и размолвки с женой заставили его вернуться в преступный бизнес — он снова взялся перевозить наркотики. Его дела шли в гору, жена ждала ребёнка, но одно неудачное дело разрушило всё. Томас попадает в тюрьму, а один из бывших партнёров похищает его жену. Угрожая искалечить её нерождённого ребёнка, Томаса заставляют…

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Александр Шибанов 8 мая 2018, 22:10
Оценка
Я в восторге. Брутальный и несгибаемый главный герой идет к поставленной цели. Отличное кино. Женщинам естественно не рекомендуется для просмотра (слишком много крови и грязи).
8 мая 2018, 22:10 Ответить
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