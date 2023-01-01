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Скрытый цвет вещей
Киноафиша Фильмы Скрытый цвет вещей Скрытый цвет вещей, 2017: актеры и роли
Il colore nascosto delle cose Скрытый цвет вещей 2017 / Италия / Швейцария
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Скрытый цвет вещей, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сильвио Сольдини Silvio Soldini
В ролях
Валерия Голино Валерия Голино Valeria Golino Адриано Джаннини Адриано Джаннини Adriano Giannini Лаура Адриани Лаура Адриани Laura Adriani Валентина Карнелутти Джузеппе Чедерна Giuseppe Cederna Роберто де Франческо Роберто де Франческо Roberto De Francesco Анна Ферцетти Anna Ferzetti Бениамино Марконе Андреа Пеннакки Andrea Pennacchi
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