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Зама
Киноафиша Фильмы Зама Зама, 2017: актеры и роли
Zama Зама 2017 / Аргентина / Испания / Франция / Нидерланды
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Зама, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лукресия Мартель Lucrecia Martel
В ролях
Даниэль Хименес Качо Даниэль Хименес Качо Daniel Giménez Cacho Лола Дуэньяс Лола Дуэньяс Lola Duenas Хуан Минухин Juan Minujín Рафаэль Спрегельбурд Rafael Spregelburd Науэль Кано Мариана Нюнс Мариана Нюнс Mariana Nunes Карлос Дефео Carlos Defeo Матеус Наштергале Matheus Nachtergaele
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