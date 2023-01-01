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В поисках праздника В поисках праздника
Киноафиша Фильмы В поисках праздника Награды и номинации фильма В поисках праздника
The Leisure Seeker В поисках праздника 2017 / Италия / Франция
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма В поисках праздника

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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