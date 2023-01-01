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Милая страна Милая страна
Киноафиша Фильмы Милая страна Награды и номинации фильма Милая страна
Sweet Country Милая страна 2017 / Австралия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Милая страна

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2017 Венецианский кинофестиваль 2017
Специальный приз жюри
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2017 Кинофестиваль в Торонто 2017
Премия программы Platform
Победитель
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