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Милая страна
Награды и номинации фильма Милая страна
Sweet Country
Милая страна
2017 / Австралия
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Венецианский кинофестиваль 2017
Специальный приз жюри
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2017
Премия программы Platform
Победитель
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