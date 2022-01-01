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Мектуб, моя любовь Мектуб, моя любовь
Киноафиша Фильмы Мектуб, моя любовь Отзывы о фильме «Мектуб, моя любовь»
Mektoub, My Love: Canto Uno Мектуб, моя любовь 2017 / Франция
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Мектуб, моя любовь»

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Амин (Шаин Бумедин) бросил учебу на медицинском и мечтает найти себя в киноиндустрии. Он отправил свой сценарий продюсерам и в ожидании ответа от них проводит каникулы дома на юге Франции в курортном городе Сет. Спокойно поваляться на диване в родительском доме и посмотреть кино у Амина не получится. Едва ли не с первых дней в городе он оказывается вовлечен в «тайную» жизнь родных и друзей. Молодой человек наблюдает за тем, что происходит с ними, смотрит со стороны на чужие горести…

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