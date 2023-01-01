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Lean on Pete Положитесь на Пита 2017 / Великобритания
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Положитесь на Пита, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Хэй Эндрю Хэй Andrew Haigh
В ролях
Трэвис Фиммел Трэвис Фиммел Travis Fimmel Хлоя Севиньи Хлоя Севиньи Chloe Sevigny Стив Зан Стив Зан Steve Zahn Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Томас Манн Томас Манн Thomas Mann Эми Саймец Эми Саймец Amy Seimetz Чарли Пламмер Чарли Пламмер Charlie Plummer Льюис Пуллман Льюис Пуллман Lewis Pullman
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