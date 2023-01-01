Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бешенство"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Положитесь на Пита
Положитесь на Пита, 2017: актеры и роли
Lean on Pete
Положитесь на Пита
2017 / Великобритания
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Положитесь на Пита, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Хэй
Andrew Haigh
В ролях
Трэвис Фиммел
Travis Fimmel
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Стив Зан
Steve Zahn
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Томас Манн
Thomas Mann
Эми Саймец
Amy Seimetz
Чарли Пламмер
Charlie Plummer
Льюис Пуллман
Lewis Pullman
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Моя пиратская свадьба
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове