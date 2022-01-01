Наша рецензия

Мария Магдалина (Руни Мара) живет под одной крышей с отцом и другими родственниками. Девушка обладает удивительным даром – она способна успокаивать испытывающих сильную физическую боль. Так, Мария помогла успокоиться и пережить тяжелые роды роженице. Сама Мария не спешит выходить замуж и рожать детей, а годы-то идут, и семья уже подобрала ей мужа. Она не радуется скорой свадьбе и не способна изобразить хотя бы почтенное смирение. Мария паникует при мысли о своем будущем. Родные думают,…