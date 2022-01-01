Быстрее собственной тени, 1980

Петр Королев, мастер спорта и будущий инженер-металлург, благодаря своей настойчивости и силе воли завоевал право участвовать в международных соревнованиях по легкой атлетике.



На соревнованиях по бегу, когда уже было ясно, что побеждает Петр Королев, один из бегунов неловким движением сбивает его соперника, рекордсмена мира на длинных дистанциях Рольфа Шмидта. Заметив это, Петр останавливается и помогает Шмидту подняться. Так началась их дружба.



Но спорт есть спорт. И уже на Олимпийских играх в Москве Петр Королев на финишной прямой обходит своего друга и достойного соперника…