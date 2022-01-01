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Быстрее собственной тени
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Быстрее собственной тени, 1980

1980 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Петр Королев, мастер спорта и будущий инженер-металлург, благодаря своей настойчивости и силе воли завоевал право участвовать в международных соревнованиях по легкой атлетике.

На соревнованиях по бегу, когда уже было ясно, что побеждает Петр Королев, один из бегунов неловким движением сбивает его соперника, рекордсмена мира на длинных дистанциях Рольфа Шмидта. Заметив это, Петр останавливается и помогает Шмидту подняться. Так началась их дружба.

Но спорт есть спорт. И уже на Олимпийских играх в Москве Петр Королев на финишной прямой обходит своего друга и достойного соперника…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1980
Премьера в мире 1 января 1980
Возраст 12+
Режиссер
Павел Любимов
В ролях
Анатолий Матешко
Александр Фатюшин
Александр Фатюшин
Сергей Рубеко
Сергей Рубеко
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Быстрее собственной тени 1 постер
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