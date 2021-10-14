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Linkin Park: Дорога к революции
Отзывы о фильме «Linkin Park: Дорога к революции»
Linkin Park: Road to Revolution
Linkin Park: Дорога к революции
2008 / США
8.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.7
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Tanya Yamshchikova
14 октября 2021, 21:48
Оценка
Спасибо большое за этот фильм
14 октября 2021, 21:48
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Фитнес Инструктор
30 октября 2021, 19:49
Оценка
Да, хорошо что сняли. Так как группа дейсвительно многим нравилась и ее творчество многих поменяло. Жаль, что их в своем золотом составе уже никогда не будет.
30 октября 2021, 19:49
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