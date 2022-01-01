Наша рецензия

Начало девяностых. В криминальном районе Лос-Анджелеса продавщица магазина убивает темнокожую девочку, которая пыталась украсть бутылку сока. Судья оправдывает её и приговаривает к штрафу. В то же время по телевидению идёт обуждение нашумевшего (реального) дела об избиении полицейскими Родни Кинга. Эти события всё больше накаляют обстановку нетерпимости в обществе. В этом же районе пытается сводить концы с концами главная героиня Милли (Холли Берри). Она растит множество приёмных детей всех…