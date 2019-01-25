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Жизнь Бейкера Дилла (Мэттью Макконахи) могла бы быть спокойной и безмятежной. Он обитает на острове и возит туристов в открытое море на своем катере, помогая им ловить рыбу. Есть только одна забота — он буквально одержим желанием поймать огромного тунца и готов ради этого на риск и даже потерю заработка. А вскоре к этой проблеме добавляется еще одна: Бейкера находит бывшая жена Карен (Энн Хэтэуэй). Она рассказывает, что новый муж регулярно издевается над ней и их сыном. Карен предлагает…