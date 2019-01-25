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Море соблазна Море соблазна
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Serenity Море соблазна 2018 / США
5.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Море соблазна»

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Жизнь Бейкера Дилла (Мэттью Макконахи) могла бы быть спокойной и безмятежной. Он обитает на острове и возит туристов в открытое море на своем катере, помогая им ловить рыбу. Есть только одна забота — он буквально одержим желанием поймать огромного тунца и готов ради этого на риск и даже потерю заработка. А вскоре к этой проблеме добавляется еще одна: Бейкера находит бывшая жена Карен (Энн Хэтэуэй). Она рассказывает, что новый муж регулярно издевается над ней и их сыном. Карен предлагает…

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rafik.ivanov.85 25 января 2019, 21:59
Вобще не очем фильм , бредовая фантазия подростка в больной голове. Из 5 ставлю ели ели 3. Макконохи хорош , но фильм так себе слабоват .
25 января 2019, 21:59 Ответить
mariaygerasimova 26 января 2019, 16:19
Оценка
Фильм полная ерунда. Просто с нулевым смыслом. Они на съемки этой фигни еще деньги потратили. Как еще актеры согласились играть в этом. Лучше дождитесь когда фильм появится в ин-те, если все же хотите его посмотреть. Не рекомендую для просмотра.
26 января 2019, 16:19 Ответить
Andrei Baturin 29 января 2019, 18:23
Оценка
Фильм не понравился , как могли такие известные актеры согласился сниматься
29 января 2019, 18:23 Ответить
stick.78 30 января 2019, 23:14
в ответ на сообщение mariaygerasimova от 26 января 2019, 16:19
Оценка
согласна !
30 января 2019, 23:14 Ответить
setkat 31 января 2019, 00:15
Оценка
Фильм на один раз!
Должного эффекта не произвел
31 января 2019, 00:15 Ответить
illisory 2 февраля 2019, 00:41
Оценка
Офигенный фильм! Вспоминается Интерстеллар.. Фильм для гибких мозгом людей, готовых открыть свое воображение и фантазию. Если же стремиться все объяснить логично, то и это удастся, в финале.
Но мне лично нравится несколько мистическая трактовка сюжета, нежели просто психоанализ мальчика.
2 февраля 2019, 00:41 Ответить
stick.78 19 февраля 2019, 14:21
в ответ на сообщение rafik.ivanov.85 от 25 января 2019, 21:59
Оценка
согласна
19 февраля 2019, 14:21 Ответить
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