1 Kansas River Томас Ньюман 1:13

2 Jax Томас Ньюман 1:44

3 Robbed Blind Томас Ньюман 1:14

4 11 Months 19 Days Томас Ньюман 2:17

5 Gunmetal Clatter Томас Ньюман 1:59

6 April 28 Томас Ньюман 1:59

7 Good Soldier Томас Ньюман 1:12

8 I Can Still Taste His Blood Томас Ньюман 2:52

9 Water Bird Томас Ньюман 1:08

10 Come to Bed Томас Ньюман 1:58

11 Doster Screams Томас Ньюман 1:05

12 Dog Fight Molly Томас Ньюман 2:41

13 You Have to Go Away Томас Ньюман 2:36

14 Rain Little Solo Томас Ньюман 2:46

15 1135 Troost Томас Ньюман 1:32

16 Take What Comes Томас Ньюман 1:06

17 Dead Girl Road Томас Ньюман 2:36

18 None of This Would Have Happened Томас Ньюман 1:08