Наша рецензия

Трое друзей возвращаются из длительной военной командировки в Ирак. Казалось бы, их война окончена, каждого ждёт жена или невеста, можно снова вернуться к обычной жизни и быть счастливым. Но сразу же все трое понимают, что адаптироваться в мире теперь будет очень сложно. Друзьям трудно осознать, что за время их отсутствия изменилось всё. Одного не дождалась невеста, о свадьбе с которой он мечтал всё это время. Второй не знает, кем ему работать и как избавиться от кошмаров и чувства вины. Третий…