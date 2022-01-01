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Киноафиша Фильмы Спасибо за вашу службу Отзывы о фильме «Спасибо за вашу службу»
Thank You for Your Service Спасибо за вашу службу 2017 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Спасибо за вашу службу»

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Трое друзей возвращаются из длительной военной командировки в Ирак. Казалось бы, их война окончена, каждого ждёт жена или невеста, можно снова вернуться к обычной жизни и быть счастливым. Но сразу же все трое понимают, что адаптироваться в мире теперь будет очень сложно. Друзьям трудно осознать, что за время их отсутствия изменилось всё. Одного не дождалась невеста, о свадьбе с которой он мечтал всё это время. Второй не знает, кем ему работать и как избавиться от кошмаров и чувства вины. Третий…

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