Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все или ничего Все или ничего
Киноафиша Фильмы Все или ничего Отзывы о фильме «Все или ничего»
Все или ничего 2018 / Россия
5.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Все или ничего»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Иногда у каждого может возникнуть желание просто снять кино. Надергать самых своих любимых моментов, примотать их скотчем друг к другу и показать всем-всем-всем. Примерно этим и занялись создатели кинопроекта «Все или ничего», который в народе можно смело окрестить «Ничего, ребята, переживали мы и худшие примеры копирайта»… Три офисных работника, у каждого свои проблемы (жена на сносях, операция и женщины) пытаются стащить у своего начальника диктофон, на…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
lukich8888 29 ноября 2018, 23:51
Оценка
Актеры супер поржать местами суть посмотрел забыл не 16+ а 18-
29 ноября 2018, 23:51 Ответить
Семен Клевцов 2 декабря 2018, 20:02
Оценка
С большим трудом…

Только из кинотеатра, так что по горячим следам…

1. Лучше не ходить вообще в кино, чем идти на это.

2. Если выбора нет, то только под пивом или чем-то ещё.

3. Самая смешная шутка — заезженная до дыр с «мощным оружием» на последних кадрах фильма.

4. Жалкая пародия на «несносных боссов» со сценарным бессилием.

5. 3 балла, а не 2, поскольку с туалетным юмором не переборщили, хотя без него не обошлось.

6. Такие сюжетные дыры и нестыковки, что просто диву даешься: какой-то менеджер перевёл со счета фирмы куда-то 50 лямов- за кого нас держат?; никто из имбецилов не в состоянии отличить по весу в сумке 50 млн р. от 10 рулонов туалетной бумаги; про разбитое стекло входной двери в коттедже после взлома режиссёр просто забыл (а это сразу отменяет весь тот бред, что произошёл дальше); финал совершенно беспомощный, достаточно сказать, что на закрытую территорию аэропорта никто из героев (кроме главгада) не попал бы в принципе. Ляп с исчезнувшим медиком в скорой даже не заслуживает обсуждения.

7. На героях-неудачника строится киномир, но эти кроме жалости и раздражения не вызывают ничего.

8. Удачным был персонаж Епифанцева и Стоянова.

9. Сцену с пыткой стоило бы вырезать.

10. Старались, местами даже можно улыбнуться, но… Всё это настолько третично… Поэтому

3 из 10
2 декабря 2018, 20:02 Ответить
Андрей Мединский 5 декабря 2018, 19:19
Оценка
Приложения не одно не работает не дают покупать билеты онлайн!!! Пусть тогда сами смотрят его!!!
5 декабря 2018, 19:19 Ответить
Nadezhda Kuzmina 11 декабря 2018, 16:53
Оценка
Фильм скучный. Не цепляет совсем. Еле досидели до конца.
11 декабря 2018, 16:53 Ответить
alfiya7163 13 декабря 2018, 17:27
Оценка
Это фильм одного просмотра.. посмотрел и забыл...с юмором, непредсказуемый.. единственное уж очень мне не понравился Артур Смольянинов .. переигрывал свою роль... остальные играли не плохо..
13 декабря 2018, 17:27 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 1 комментарий
Вызов
Вызов 230 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 21 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 11 комментариев
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Хотя бы кинода 2 8 комментариев
Русский крест
Русский крест 32 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App