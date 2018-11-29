Иногда у каждого может возникнуть желание просто снять кино. Надергать самых своих любимых моментов, примотать их скотчем друг к другу и показать всем-всем-всем. Примерно этим и занялись создатели кинопроекта «Все или ничего», который в народе можно смело окрестить «Ничего, ребята, переживали мы и худшие примеры копирайта»… Три офисных работника, у каждого свои проблемы (жена на сносях, операция и женщины) пытаются стащить у своего начальника диктофон, на…
Только из кинотеатра, так что по горячим следам…
1. Лучше не ходить вообще в кино, чем идти на это.
2. Если выбора нет, то только под пивом или чем-то ещё.
3. Самая смешная шутка — заезженная до дыр с «мощным оружием» на последних кадрах фильма.
4. Жалкая пародия на «несносных боссов» со сценарным бессилием.
5. 3 балла, а не 2, поскольку с туалетным юмором не переборщили, хотя без него не обошлось.
6. Такие сюжетные дыры и нестыковки, что просто диву даешься: какой-то менеджер перевёл со счета фирмы куда-то 50 лямов- за кого нас держат?; никто из имбецилов не в состоянии отличить по весу в сумке 50 млн р. от 10 рулонов туалетной бумаги; про разбитое стекло входной двери в коттедже после взлома режиссёр просто забыл (а это сразу отменяет весь тот бред, что произошёл дальше); финал совершенно беспомощный, достаточно сказать, что на закрытую территорию аэропорта никто из героев (кроме главгада) не попал бы в принципе. Ляп с исчезнувшим медиком в скорой даже не заслуживает обсуждения.
7. На героях-неудачника строится киномир, но эти кроме жалости и раздражения не вызывают ничего.
8. Удачным был персонаж Епифанцева и Стоянова.
9. Сцену с пыткой стоило бы вырезать.
10. Старались, местами даже можно улыбнуться, но… Всё это настолько третично… Поэтому
3 из 10
Авторизация по e-mail