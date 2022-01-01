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451 градус по Фаренгейту 451 градус по Фаренгейту
Киноафиша Фильмы 451 градус по Фаренгейту Отзывы о фильме «451 градус по Фаренгейту»
Fahrenheit 451 451 градус по Фаренгейту 2018 / США
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13 голосов
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Отзывы о фильме «451 градус по Фаренгейту»

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Несмотря на все споры вокруг участия фильмов Netflix в программе Каннского кинофестиваля и последующего от них отказа, картина другой онлайн-платформы HBO была заявлена вне конкурса. Речь идёт о новой экранизации одноимённого романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» режиссёра Романа Бахрани с участием таких звёзд, как Майкл Б. Джордан, София Бутелла и Майкл Шеннон. Возможно, проект и способен вызвать отклик у зрителя, однако если рассматривать его в рамках фестиваля, то в…

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