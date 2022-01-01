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Три непутевых школьных друга мечтают о хорошей жизни. Впечатлить девушку, открыть успешный бизнес, купить маме целый Петергоф и эффектную кожаную куртку. Для этого подросткам не хватает всего лишь денег. Последней каплей, побудившей к решительным действиям, становится недопуск к выпускным экзаменам и рассерженные родственники, описывающие их плачевное будущее без высшего образования. В голове самого предприимчивого рождается план: продать местному авторитету, которому нужна пересадка печени,…